Понедельник, 06 Февраля 2017 года
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В Пекине китайский фонарик попал в двигатель самолета в момент взлета

Происшествия
В результате инцидента никто не пострадал

Пекин, 6 февраля 2017, 08:31 — REGNUM  Администрация гражданской авиации КНР опубликовала заявление, в котором были озвучены причины многочасовой задержки рейсов в столичном аэропорту Наньюань. Причиной продолжительной задержки вылетов самолетов стал китайский фонарик, попавший в двигатель авиалайнера, когда тот набирал высоту после взлета.

По счастливой случайности никто не пострадал, сразу после попадания предмета в двигатель командир воздушного судна развернул самолет и осуществил успешную посадку в аэропорту Наньюань, пишет «Бэйцзин жибао».

Техники, осмотревшие самолет, пришли к выводу, что лайнер не получил повреждений и может совершить перелет. Власти Пекина призвали горожан воздержатся от запусков китайских фонарей, воздушных змеев или беспилотных летательных аппаратов в непосредственной близости от аэропортов, линий электропередач и башенных кранов.

«Посторонние предметы, запущенные в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос, могут стать причиной серьезного авиапроисшествия — зажжённый фонарик или воздушный змей могут попасть в двигатели самолета или отвлечь пилотов», — прокомментировал новость о столкновении самолета с китайским фонариком один из специалистов агентства.

Руководство международного аэропорта Чаншуй, расположенного в Куньмине, также сообщило о нескольких десятках случаев запусков посторонних предметов поблизости от ВПП. Аналогичный случай произошел в Сычуани, где запуск беспилотного летательного аппарата привел к тому, что вылеты пяти рейсов были задержаны, а 3 самолета были отправлены на запасной аэродром. Владельца беспилотника задержать не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, экипаж самолета авиалиний Virgin Atlantic принял решение прервать трансатлантический перелет и вернуться в аэропорт Лондона из-за атаки лазерным лучом. Лайнер уже практически пролетел через острова Соединенного Королевства, когда один из пилотов был ослеплен лазером.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский самолет вернулся в аэропорт Хитроу из-за лазерных хулиганов

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Авиапроисшествия
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