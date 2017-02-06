Четверо спасшихся в Малайзии китайских туристов возвратились на родину

Остальные спасенные граждане КНР находятся в стабильном состоянии и вскоре также будут возвращены домой

Пекин, , 07:57 — REGNUM Четверо китайских туристов, спасшихся после крушения судна у берегов малайзийского губернаторства Сабах, в понедельник отправилась домой, передает China Daily со ссылкой на генконсульство КНР 6 февраля.

Первая четверка китайских туристов и их семей были высланы ранним утром в понедельник. Как сообщается, остальные спасенные туристы находятся в стабильном состоянии и вскоре также будут возвращены на родину.

Судно с 28 китайскими туристами потерпело крушение 28 января на пути из Кота-Кинабалу к острову Менгалум. Трое туристов по подтвержденной информации погибли, в то время как еще пятеро, включая члена экипажа все еще числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция покрыла радиус 2 000 миль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, но некоторой имеющейся информации, судно затонуло в результате перегруза. Кроме того, официально Китай запросил власти Малайзии о проведении «справедливого и объективного расследования».

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