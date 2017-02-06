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Задержаны владельцы собак, загрызших девочку на Урале

Происшествия
Хозяева самостоятельно умертвили животных

Екатеринбург, 6 февраля 2017, 07:49 — REGNUM  Два жителя Таборинского района Свердловской области, содержавшие беспородных собак, которые, предположительно, загрызли 7-летнего ребенка, задержаны. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения, об этом сообщает управление СКР по региону.

5 февраля в деревне Пальмино, в районе местного Дома Культуры, было обнаружено тело девочки с ранами в области шеи и следами когтей. Предположительно, ребенка растерзали собаки. Четверо подростков, очевидцы происшествия, рассказали о двух собаках, находившихся на детской площадке без поводков и намордников.

Было установлено, что животные принадлежат местным жителям 1963 и 1975 годов рождения. В дальнейшем хозяева самостоятельно умертвили собак. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности».

Как рассказала местная жительница, по всей видимости, девочка ждала своих друзей с репетиции и каталась с горки на детской площадке. Собаки схватили ее и протащили около 50 метров, передает РЕН ТВ.

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