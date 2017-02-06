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Пятилетний ребенок погиб от укуса собаки в Хабаровске

Происшествия
Девочку загрызла домашняя собака

Хабаровск, 6 февраля 2017, 07:32 — REGNUM  Пятилетнюю девочку из Хабаровска насмерть загрызла домашняя собака. В трагических случаях, когда страдают окружающие, виноваты только хозяева животного, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кинолог.

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Проверку по факту смерти ребенка сейчас начали правоохранительные органы. Как стало известно, животное принадлежало дедушке и бабушке погибшего ребенка и ранее агрессии не проявляло.

Как выяснилось, собака укусив девочку, повредила сонную артерию. Спасти ребенка не удалось.

Почему домашние животные порой нападают на своих хозяев или членов их семей?

«Во-первых, это, скорее всего означает неправильный подход к выбору щенка. Если щенок приобретается в клубе, если известна его родословная, сведения о здоровье, в том числе о здоровье психики родителей животного, то, как правило, такие собаки не доставляют проблем хозяевам. При этом не важно — какой породы собака. Во-вторых, неправильное воспитание, либо вообще отсутствие такового. Неправильный уход, питание. Факторов очень много, нужно разбираться по каждому конкретному случаю. Есть специалисты — кинологи, которые специализируются именно на коррекции поведения агрессивных животных. Собакой, если это крупное животное, если это порода серьезная, необходимо заниматься. Это долгий и непростой труд. Если все делается правильно — собака будет верным другом и надежным помощником. Я считаю, что в трагических случаях, когда страдают окружающие, виноваты только хозяева», — рассказал штатный кинолог Ванинского Линейного отдела внутренних дел на транспорте Виталий Стародубов.

Зачастую люди заводят собак «просто так» — модная порода, просто нравится, просто «хочу такую собаку». Если речь идет о серьезных породах — стаффордширских терьерах, питтбулях, овчарках, то смешной толстый щенок очень скоро превращается в крупного зверя, который рано или поздно заявит свои права на лидерство. И если хозяева собаки не сумеют указать животному его место в семье — жди беды.

На Урале домашние собаки, имеющие владельцев, насмерть загрызли ребенка. Владельцев задержали сотрудники СК РФ, животных умертвили.

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ИА REGNUM сообщало, что случаи нападения домашних собак на людей стали, в последнее время настоящим бедствием. В первый рабочий день 2017 года два стаффордширских терьера напали на беременную женщину в Комсомольске-на-Амуре. Ранее эти же собаки, владелица которых, по свидетельствам соседей, ведет асоциальный образ жизни, сама проявляет агрессию и злоупотребляет алкоголем, «отправили» в реанимацию случайного прохожего. Общественники давно настаивают на том, чтобы приобретение собак так называемых «бойцовых пород» было строго регламентировано законодательством и требовало обязательной специальной подготовки с последующей сдачей экзаменов. Проще говоря, бойцовых псов предлагают приравнять к оружию.

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Нападения собак на людей
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