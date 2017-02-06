В китайском массажном салоне сгорели 18 человек

Еще столько же с ожоговыми ранениями доставлены в больницу

Пекин, , 06:45 — REGNUM Крупный пожар в массажном салоне китайское провинции Чжэцзян стал причиной смерти 18 человек. Об инциденте в понедельник, 6 февраля, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление полиции.

Возгорание произошло в городе Тайчжоу во второй половине дня воскресенье, 5 февраля. Сообщение о пожаре поступило в 17:26 местного времени, и уже к 19:00 пламя было потушено. На месте трагедии было обнаружено восемь тел погибших сотрудников и посетителей салона. Еще 10 человек скончались позже в больнице.

Еще 18 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Салон, в котором оказывались услуги по массажу ног, находился на первом и втором этажах шестиэтажного офисного здания. Полицейские оцепили место трагедии. Ведется расследование.