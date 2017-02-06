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Прокуратура проверит случай преследования краснокнижного барана на Алтае

Происшествия
За незаконную добычу охраняемых животных нарушителям грозит до 7 лет тюрьмы

Горно-Алтайск, 6 февраля 2017, 06:25 — REGNUM  Специалисты Сайлюгемского национального парка, расположенного в Кош-Агачском районе Республики Алтай, передали правоохранителям полученное от анонимного отправителя видео браконьеров, охотящихся на занесенного в Красную книгу баранов. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Изучив предоставленное видео, специалисты парка установили, что на видеокадрах запечатлена охота на архаров, вида семейства полорогих, занесенных в российские и международные охранные списки.

Прокуратуре предстоит установить личности мужчин, преследовавших баранов на снегоходах, а также выяснить место съемки видеоматериала. По словам сотрудников Сайлюгемского парка, преступление вполне могло быть совершено на особо охраняемой природной территории.

В случае, если будет доказан факт незаконной охоты и добычи диких животных, принадлежащих к видам, внесенных в Красную Книгу РФ, злоумышленникам грозит штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

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Браконьерство
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