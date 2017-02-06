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SCMP: Пропавший в Гонконге олигарх сотрудничает с властями

Происшествия
Вероятно, Сяо Цзиньхуа оказывает помощь властям в расследовании манипуляций на фондовых биржах и случаев взяточничества

Гонконг, Китай, 6 февраля 2017, 06:02 — REGNUM  Китайский миллиардер, который пропал из отеля Four Seasons в Гонконге на прошлой неделе, сейчас, по всей вероятности, находится на материке, оказывая помощь в ряде расследований и находясь на связи с родственниками, передает 6 февраля гонконгское издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, Сяо Цзиньхуа въехал на материковую часть Китая, пройдя все необходимые формальности пограничного контроля. Шеф Гонконгской полиции также отверг все возможные спекуляции, касающиеся предполагаемого похищения магната силами китайских спецслужб.

По сообщениям источников SCMP, Сяо оказывает помощь властям в расследованиях манипуляций на фондовых биржах и случаев взяточничества. Также ему не препятствуют в общении с семьей и управлении своим бизнесом через ближайших помощников. Сам миллиардер прямо или косвенно контролирует дюжины финансовых и страховых фирм.

Четыре гостя с материка провели встречу с Сяо в Гонконге 27 января, сообщают анонимные источники газеты. В результате Сяо согласился сотрудничать с ними, однако попросил взять с собой на материк двух женщин-телохранителей. В результате всемером они покинули гостиницу.

Кроме того, гонконгское издание утверждает, ссылаясь на «людей знакомых с ситуацией», что миграционные записи миллиардера в порядке, что делает его случай отличным от того, что произошел с книготорговцами из гонконгского района Козуэй-Бей, когда они пропали с острова в конце 2015 года и «вспыли» на материке, где «оказывали помощь» в расследовании дел, связанных с торговлей запрещенной литературой.

Напомним, что ИА REGNUM ранее уже сообщало информацию о пропавшем в Гонконге китайской олигархе. Кроме того, стоит отметить, что власти КНР серьезно ужесточает меры по борьбе с финансовыми преступлениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай ответит строгими санкциями на незаконную финансовую деятельность

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