Число жертв автокатастрофы в Гондурасе выросло до 16 человек

10 человек скончались на месте, шестеро умерли от ранений в больнице

Тегусигальпа, , 03:51 — REGNUM Число погибших в результате автокатастрофы на окраине столицы Гондураса выросло до 16 человек, более 30 пострадавших остаются в больницах, передает Associated Press 6 февраля.

Сообщается, что из 16 погибших в столкновении двух автобусов и грузовика 10 человек скончались на месте, шестеро умерли от ранений в больнице. Все пострадавшие были доставлены в университетскую клиническую больницу Тегусигальпы.

По предварительной информации, трагедия произошла по вине водителя грузовика, который не справился с управлением. Водитель покинул место происшествия, его разыскивает полиция.

Как передавало ИА REGNUM, на окраине столицы Гондураса сегодня произошла крупная автокатастрофа — в 10 километрах от Тегусигальпы столкнулись два автобуса и грузовик.

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