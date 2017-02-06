Понедельник, 06 Февраля 2017 года
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В китайском Сычуане 21 человек отравились топливом

Происшествия
Из них двое умерло, еще 19 находятся в больнице

Чэнду, Китай, 6 февраля 2017, 03:30 — REGNUM  В городском округе Лучжоу китайской провинции Сычуань 19 жителей находятся в больнице с подозрением на отравление алкогольсодержащими веществами, сообщает 6 февраля «Чжунго синьвэнь»

В местную больницу поступили граждане с головной болью, тошнотой, рвотой и рядом других симптомов отравления. В настоящее время известно о 2 погибших и 19 пострадавших, находящихся в больнице. Также выясняются, есть ли другие жертвы.

Предполагается, что отравление вызвано топливными веществами, содержащими метанол, этанол и бутанол.

Как сообщает агентство, инцидент произошел 3 февраля, однако известно о нем стало лишь в воскресенье, 5 февраля из сообщений местной прессы.

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Алкогольные отравления
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