В Гондурасе столкнулись два автобуса и грузовика, много погибших

Автокатастрофа произошла в 10 километрах от Тегусигальпы

Тегусигальпа, , 02:14 — REGNUM В Гондурасе произошла крупная автомобильная авария на окраине столицы, погибли 13 человек, передает Reuters 6 февраля.

По сообщению заместителя начальника транспортной полиции Карлоса Эспана, автокатастрофа произошла в 10 километрах от Тегусигальпы. В результате столкновения двух автобусов и грузовика погибли 13 человек, 30 человек получили ранения.

В настоящий момент на месте работают медики и спасатели, а также следователи транспортной полиции, которые должны установить причину катастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский автобус упал с моста в Мексике, есть жертвы и пострадавшие