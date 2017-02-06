В Гондурасе столкнулись два автобуса и грузовика, много погибших
Тегусигальпа, 6 февраля 2017, 02:14 — REGNUM В Гондурасе произошла крупная автомобильная авария на окраине столицы, погибли 13 человек, передает Reuters 6 февраля.
По сообщению заместителя начальника транспортной полиции Карлоса Эспана, автокатастрофа произошла в 10 километрах от Тегусигальпы. В результате столкновения двух автобусов и грузовика погибли 13 человек, 30 человек получили ранения.
В настоящий момент на месте работают медики и спасатели, а также следователи транспортной полиции, которые должны установить причину катастрофы.
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