В результате схода лавины в Афганистане погибли более ста человек

Кабул, , 01:39 — REGNUM Более ста человек погибли в Афганистане в результате схода лавины. Гибель местных жителей произошла в различных провинциях страны, Как сообщает Agence France-Presse, в одной из деревень были обнаружены тела 50 погибших.

По словам официального представителя властей республики Мохаммада Омара Мохаммади, под лавиной оказались погребены две деревни в районе Баргматал. В одной из них спасатели обнаружили 50 погибших.

В настоящее время отряды спасателей пытаются добраться до второй деревни.

В результате сильнейшей стихии были разрушены многие издания, движения автотранспорта было заблокировано, погибли сотни голов скота. Также многие районы Афганистана оказались отрезаны от внешнего мира из-за обрывов линий связи электропередач.

Власти сообщают, что число жертв схода лавины может еще увеличиться.