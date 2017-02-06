Российский горнолыжник погиб при сходе лавины в горах Франции
Это уже вторая смерть горнолыжника из РФ за последние 10 дней
Шамбери, Франция, 6 февраля 2017, 01:38 — REGNUM Трагический случай произошел во французских Альпах в департаменте Савойя. Во время схода лавины в воскресенье, 5 февраля, погиб горнолыжник из России, передает телеканал BFMTV.
Как стало известно, мужчина катался на горнолыжном курорте Вальфрежюс во второй половине дня воскресенья, когда со склона горы сошла лавина.
К месту происшествия оперативно прибыла группа спасателей, однако они лишь констатировали смерть горнолыжника. По предварительным данным, мужчина погиб от удушья.
Это уже второй подобный случай во Франции за последние 10 дней. Ранее, 28 января, в районе Монблана при падении в ущелья погиб 30-летний россиянин.
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