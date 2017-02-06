В пожаре на востоке Китая погибли 18 человек

Ханчжоу, Китай, , 00:16 — REGNUM В результате пожара в массажном салоне на востоке Китая 18 человек погибли и двое получили ожоги, передает 5 февраля South China Morning Post.

Пламя вспыхнуло в 4 часа после полудня на втором этаже здания, где находился салон массажа ступней.

Люди выпрыгивали из окон. Как минимум восемь человек погибли на месте и еще 10 скончались в госпитале. Общее количество жертв пока окончательно не установлено. Ни об одной из предполагаемых причин возгорания не сообщается.

По сообщениям китайских СМИ, подобного рода смертельные трагедии в Китае, к сожалению, не являются редкостью в связи с плохо отрегулированными нормами и правилами пожарной безопасности. Зачастую блокируются пожарные выходы.