В Москве электропоезд сбил двух пожилых человек

ЧП произошло в воскресенье, 5 февраля, в районе платформы Каланчевская

Москва, , 23:16 — REGNUM В центре Москвы электропоезд сбил двух пожилых человек, переходивших пути в неположенном месте. Об этом передает НТВ.

ЧП произошло в воскресенье, 5 февраля, в районе платформы Каланчевская.

«Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина экстренно госпитализирован», — говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, выясняют личности пострадавших и обстоятельства трагедии.