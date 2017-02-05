В Китае в результате пожара погибли 18 человек

Трагедия произошла в воскресенье, 5 февраля, в провинции Чжэцзян

Пекин, , 22:45 — REGNUM На востоке Китая в одном из спа-салонов произошел крупный пожар. Как передает НТВ, в результате инцидента погибли 18 человек, еще двое пострадали.

Трагедия произошла в воскресенье, 5 февраля, в провинции Чжэцзян.

«Восемь человек сгорели в здании спа-салона, — говорится в сообщении. — Еще 10 скончались уже в больнице».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции и пожарные.

Причины пожара пока не установлены.