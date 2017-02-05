Воскресенье, 05 Февраля 2017 года
22:53:31 МСК

Два оставленных без присмотра ребенка пострадали в пожаре на Ставрополье

Происшествия
Дети в возрасте менее года и 3-4 лет были оставлены без присмотра родителей

Ставрополь, 5 февраля 2017, 21:53 — REGNUM  

В Ставропольском крае в пожаре пострадали два ребенка в возрасте менее года и около 4 лет. Они доставлены в больницу. Число пострадавших в пожарах детей очень выросло с начала года.

О пожаре в частном доме сообщили в региональном управлении МЧС. В селе Архангельское Буденновского района загорелся частный дом, в котором одни остались маленькие дети.

Пожар разрушил мебель и домашние вещи на площади 50м2. Повредился и потолок помещения.

Сейчас устанавливаются причина пожара, ущерб и виновное лицо.

Отметим, что с приходом холодов с начала года значительно участились пожары, в которых страдают дети и отравления ими угарным газом. Только в феврале таких случаев произошло не менее четырех, в которых пострадали шестеро детей.

Так, в противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края сообщили ИА REGNUM о гибели ребенка в ауле Махмуд-Мектеб Нефтекумского района. 2 февраля в доме многодетной семьи загорелось пламя. В помещении находились бабушка и трое девочек.

Старших девочек женщине удалось вывести из дома, а годовалая малышка погибла, оставшись в самой дальней комнате. Ее попытался спасти мужчина, который залез в горящий дом, разбив окно, однако спасти малышку уже не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух других трагедиях, случившихся в первый день февраля. В Ставрополе 12-летняя воспитанница кадетской школы имени генерала Ермолова отравилась угарным газом и утонула в ванной. В тот же день в Кисловодске четверо человек отравились продуктами сгорания газа. Двое из отравившихся — дети. Все доставлены в больницу.

Читайте по теме: Отравилась газом и утонула: В Ставрополе названы причины смерти кадета

А сегодня произошел пожар в мебельном цехе под Ставрополем. Там пожар охватил площадь 3 тыс. кв.м. К настоящему времени пламя локализовано.

Читайте по теме: В мебельном цехе под Ставрополем тушат масштабный пожар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
Главное сегодня
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
05.02.17
Иван КузнецовТрамп! Хроника турбулентной Америки. Пять направлений главного удара
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
05.02.17
Экс-глава Еврокомиссии: Россия должна вернуться в состав G8
РимИталия Внешняя политика России Политика
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Станислав СтремидловскийМогут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
05.02.17
Димитрий КленскийЭстония: Этническая «мутация» русских
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Общество
NB!
05.02.17
Лавров: высказывания Трампа о России внушают надежду
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Лавров пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
05.02.17
The Guardian: «Трамп решил развалить Евросоюз»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Айтен ЮранГималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО
БадринатхИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
05.02.17
Большинство британцев считает Трампа «мировой угрозой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
05.02.17
Состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
05.02.17
В Косово построят стену «для защиты сербов»
БелградСербия Косово Политика
NB!
05.02.17
Михаил Саакашвили готовит смену власти на Украине
ЛьвовУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
NB!
05.02.17
Леонид НерсисянКитайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США?
ПекинКитай Ядерное оружие Политика
NB!
05.02.17
Саакашвили: Украина спасла Европу и вправе диктовать ей условия
КиевУкраина Политическая карьера Саакашвили на Украине Политика
NB!
05.02.17
«Наполи» забил 7 мячей в ворота «Болоньи»
РимИталия Футбол Спорт
NB!
05.02.17
Deutsche Bank извинился перед акционерами
БерлинГермания Банковское дело Экономика
NB!
05.02.17
Владимир Добрынин «Десять дней Трампа, которые потрясли Америку»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
04.02.17
Станислав ТарасовСША выводят Иран в эпицентр сложной борьбы
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное