Два оставленных без присмотра ребенка пострадали в пожаре на Ставрополье

Дети в возрасте менее года и 3-4 лет были оставлены без присмотра родителей

Ставрополь, , 21:53 — REGNUM



В Ставропольском крае в пожаре пострадали два ребенка в возрасте менее года и около 4 лет. Они доставлены в больницу. Число пострадавших в пожарах детей очень выросло с начала года.

О пожаре в частном доме сообщили в региональном управлении МЧС. В селе Архангельское Буденновского района загорелся частный дом, в котором одни остались маленькие дети.

Пожар разрушил мебель и домашние вещи на площади 50м2. Повредился и потолок помещения.

Сейчас устанавливаются причина пожара, ущерб и виновное лицо.

Отметим, что с приходом холодов с начала года значительно участились пожары, в которых страдают дети и отравления ими угарным газом. Только в феврале таких случаев произошло не менее четырех, в которых пострадали шестеро детей.

Так, в противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края сообщили ИА REGNUM о гибели ребенка в ауле Махмуд-Мектеб Нефтекумского района. 2 февраля в доме многодетной семьи загорелось пламя. В помещении находились бабушка и трое девочек.

Старших девочек женщине удалось вывести из дома, а годовалая малышка погибла, оставшись в самой дальней комнате. Ее попытался спасти мужчина, который залез в горящий дом, разбив окно, однако спасти малышку уже не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух других трагедиях, случившихся в первый день февраля. В Ставрополе 12-летняя воспитанница кадетской школы имени генерала Ермолова отравилась угарным газом и утонула в ванной. В тот же день в Кисловодске четверо человек отравились продуктами сгорания газа. Двое из отравившихся — дети. Все доставлены в больницу.

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А сегодня произошел пожар в мебельном цехе под Ставрополем. Там пожар охватил площадь 3 тыс. кв.м. К настоящему времени пламя локализовано.

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