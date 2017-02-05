Собаки загрызли девочку: на Урале задержаны двое подозреваемых

Животные уничтожены, а их хозяев ждёт СИЗО

Таборы, Свердловская область, , 21:47 — REGNUM В Таборинском районе Свердловской области задержаны хозяева собак, предположительно загрызших семилетнюю девочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

В СКР уточнили: тело нашли четверо подростков. Недалеко от места трагедии находились две большие собаки без поводков и намордников. Двое местных жителей 1963 и 1975 годов рождения оказались хозяевами этих собак. Под контролем следователей они умертвили своих животных. Теперь хозяева задержаны. Следствие будет настаивать на их аресте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело девочки нашли возле местного дома культуры. Известно об этом стало 5 февраля.

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