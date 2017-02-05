На мебельном цехе под Ставрополем тушат масштабный пожар
Пожар разгорелся в цехах на площади 3 тыс. кв.м
Ставрополь, 5 февраля 2017, 21:12 — REGNUM
Под Ставрополем в мебельном цеху тушат пожар. Огонь разгорелся на площади 3 тыс. кв.м. На тушение стихии прибыли 20 пожарных машин.
В решгиональном управлении МЧС сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что пожар разгорелся 5 февраля в 13:55. На улице Батайская, где расположен мебельный цех, разгорелось пламя.
На тушение пожара отправились более 50 человек, в основном это милы МЧС, и 20 единиц техники. Около 16:00 МЧС сообщало о локализации пламени на площади 3 тыс. квадратных метров.
Данных о пострадавших нет. Сейчас на место прибыли эксперты, которым предстоит оценить ущерб от пожара и выяснить его причины.
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