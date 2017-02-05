На мебельном цехе под Ставрополем тушат масштабный пожар

Пожар разгорелся в цехах на площади 3 тыс. кв.м

Ставрополь, , 21:12 — REGNUM



Под Ставрополем в мебельном цеху тушат пожар. Огонь разгорелся на площади 3 тыс. кв.м. На тушение стихии прибыли 20 пожарных машин.

В решгиональном управлении МЧС сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что пожар разгорелся 5 февраля в 13:55. На улице Батайская, где расположен мебельный цех, разгорелось пламя.

На тушение пожара отправились более 50 человек, в основном это милы МЧС, и 20 единиц техники. Около 16:00 МЧС сообщало о локализации пламени на площади 3 тыс. квадратных метров.

Данных о пострадавших нет. Сейчас на место прибыли эксперты, которым предстоит оценить ущерб от пожара и выяснить его причины.