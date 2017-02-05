Найдены хозяева собак, загрызших девочку на Урале
Таборы, Свердловская область, 5 февраля 2017, 20:26 — REGNUM В деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области найдены хозяева собак, которые предположительно загрызли семилетнюю девочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.
Силовики полагают, что на девочку напали две собаки, и они были отнюдь не бродячие. Тело ребёнка нашли возле дома культуры деревни Пальмино. Точная причина смерти пока устанавливается.
Силовики выяснили, что мать девочки находится в больнице. Туда она попала ещё до трагедии. Девочка временно жила у своей бабушки.
Надзорным органам предстоит установить, почему девочка оказалась одна на улице. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело ребёнка нашли трое подростков, которые возвращались из дома культуры с репетиции. О трагедии стало известно сегодня, 5 февраля.
Читайте ранее в этом сюжете: На Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку