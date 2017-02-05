Найдены хозяева собак, загрызших девочку на Урале

Таборы, Свердловская область, , 20:26 — REGNUM В деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области найдены хозяева собак, которые предположительно загрызли семилетнюю девочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Силовики полагают, что на девочку напали две собаки, и они были отнюдь не бродячие. Тело ребёнка нашли возле дома культуры деревни Пальмино. Точная причина смерти пока устанавливается.

Силовики выяснили, что мать девочки находится в больнице. Туда она попала ещё до трагедии. Девочка временно жила у своей бабушки.

Надзорным органам предстоит установить, почему девочка оказалась одна на улице. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело ребёнка нашли трое подростков, которые возвращались из дома культуры с репетиции. О трагедии стало известно сегодня, 5 февраля.

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