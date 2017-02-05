Водитель иномарки сбил беременную женщину в Ростове-на-Дону

«Молодые супруги переходили дорогу в тот момент, когда на них наехал автомобиль Honda»

Ростов-на-Дону, , 18:46 — REGNUM Беременная женщина и ее муж попали в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Молодые супруги переходили дорогу в тот момент, когда на них наехал автомобиль Honda», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который не справился с управлением.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.