Водитель иномарки сбил беременную женщину в Ростове-на-Дону
«Молодые супруги переходили дорогу в тот момент, когда на них наехал автомобиль Honda»
Ростов-на-Дону, 5 февраля 2017, 18:46 — REGNUM Беременная женщина и ее муж попали в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Молодые супруги переходили дорогу в тот момент, когда на них наехал автомобиль Honda», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который не справился с управлением.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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