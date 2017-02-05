На Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку

Таборы, Свердловская область, , 18:13 — REGNUM В Таборинском районе Свердловской области собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Девочку нашли в районе деревни Пальмино. Сообщение о находке поступило правоохранителям 5 февраля. На её теле — раны, характерные для укусов и следов когтей животных.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Его расследует Тавдинский межрайонный следственный отдел. Обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа, в которую входят сотрудники Следственного комитета и полиции. Также место трагедии осмотрели руководитель Тавдинского межрайонного следственного отдела областного СКР и прокурор Таборинского района.