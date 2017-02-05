В Подмосковье в частном жилом доме произошел пожар
ЧП произошло в воскресенье, 5 февраля, в Домодедово
Домодедово, Московская область, 5 февраля 2017, 17:39 — REGNUM В Подмосковье в результате пожара в частном жилом доме пострадал один человек. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
ЧП произошло в воскресенье, 5 февраля, в Домодедово.
«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Домодедово, мкр-н Востряково, ул. Луговая, д. 9, — говорится в сообщении. — Есть пострадавший».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Возгорание в частном доме уже ликвидировано.
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