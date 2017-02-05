10 человек госпитализированы с отравлением в Кабардино-Балкарии
ЧП произошло в воскресенье, 5 февраля, в частном доме в городе Майский
Нальчик, 5 февраля 2017, 17:30 — REGNUM 10 человек, среди которых восемь детей и двое взрослых, госпитализированы с признаками отравления в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
ЧП произошло в воскресенье, 5 февраля, в частном доме в городе Майский.
«В больницу из Майского было доставлено 10 человек — 8 детей, в том числе двое грудных, и двое взрослых, — сказали в Минздраве. — Сейчас их жизни ничего не угрожает. После прохождения необходимых процедур в барокамере большинство пострадавших будут отпущены домой».
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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