10 человек госпитализированы с отравлением в Кабардино-Балкарии

ЧП произошло в воскресенье, 5 февраля, в частном доме в городе Майский

Нальчик, , 17:30 — REGNUM 10 человек, среди которых восемь детей и двое взрослых, госпитализированы с признаками отравления в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

ЧП произошло в воскресенье, 5 февраля, в частном доме в городе Майский.

«В больницу из Майского было доставлено 10 человек — 8 детей, в том числе двое грудных, и двое взрослых, — сказали в Минздраве. — Сейчас их жизни ничего не угрожает. После прохождения необходимых процедур в барокамере большинство пострадавших будут отпущены домой».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.