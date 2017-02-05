В Воронежской области в результате ДТП пострадали 7 человек

Воронеж, , 16:10 — REGNUM Число пострадавших в ДТП под Воронежем выросло до 7 человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «Neoplan» и автомобиля дорожных служб «КАМАЗ» произошло в воскресенье, 5 февраля, на 474 км федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон».

«Всего в автобусе находилось 27 человек, — говорится в сообщении. — По состоянию на 13.00, 7 пострадавших госпитализированы. Погибших нет».

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия. Также принимаются меры по организации доставки остальных пассажиров к месту назначения.

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