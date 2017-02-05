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СМИ: в Турции задержаны уже 400 пособников и членов ИГ

Происшествия
Среди них много иностранцев

Анкара, 5 февраля 2017, 16:03 — REGNUM  В Турции проходит крупномасштабная антитеррористическая операция по поимке предполагаемых членом террористической группировки «Исламское государство». Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает телеканал HaberTurk.

Сообщается, что турецкие правоохранители проводят задержания подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» в 13 провинциях страны. На данный момент задержаны уже 400 человек.

Сотрудники контртеррористических отделов региональных управлений безопасности одновременно провели десятки рейдов по местам проживания подозреваемых.

Уточняется, что в провинции Шанлыурфа задержаны 150 человек, в Анкаре — 60, Газиантепе — 47, Бурсе — 46. В Конье силовикам были выданы ордера на задержание 75 человек, но найти удалось только 37. Антитеррористические рейды прошли также в Стамбуле, Измире и ряде других регионов Турции.

Турецкие силовики сообщают, что часть задержанных, среди которых есть и иностранные граждане, занималась непосредственной подготовкой террористических актов в Турции и прорабатывала планы атак. Многие из задержанных регулярно посещали Сирию и участвовали там в боевых действиях.

В домах у задержанных изъято больше количество документации ИГ в печатном и электронном виде, книги исламистского и экстремистского содержания, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ожидается, что все задержанные иностранные граждане будут допрошены, а затем выдворены из страны.

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«Исламское государство»
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