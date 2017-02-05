СМИ: самолет премьер-министра Великобритании уязвим для террористов

Зачем бояться террористов если ты их контролируешь?

Лондон, , 14:53 — REGNUM Самолет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй совершил перелет из Вашингтона (США) в Анкару (Турция) без соблюдения достаточных норм безопасности. Об этом сегодня, 5 февраля, пишет газета Mail on Sunday.

Как пишет издание, самолет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во время перелета из столицы США в столицу Турции следовал с включенными транспондером. Это устройство позволяет диспетчерам идентифицировать воздушное судно, а также определять его местонахождение.

Некоторые британские эксперты по безопасности предлагали отключить транспондер на официальном самолёте премьер-министра Великобритании. Эти специалисты считают, что данные, передаваемые транспондером, позволяют отследить движение воздушного судна через интернет, чем могут воспользоваться террористы. Злоумышленники также могут узнать высоту, направление и скорость воздушного судна, пишет газета.

Бывший глава британского Национального управления по борьбе с терроризмом Крис Филипс заявил: «Это идеальные данные для потенциального террориста. Им нужно было отключить устройство отслеживания в самолете. Смешно и безответственно, что такая информация находится в открытом доступе».

Напомним, на минувшей неделе Мэй совершила официальный визит в США, где встречалась с новым президентом этой страны Дональдом Трампом. Затем она направилась с официальным визитом в Турцию.