Под Воронежем рейсовый автобус врезался в уборочную машину: есть жертвы

Воронеж, , 13:21 — REGNUM В Воронежской области четыре человека пострадали в автоаварии с участием пассажирского автобуса. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 5 февраля, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 10 часов утра в Рамонском районе.

На 477 км автодороги М4-«Дон» автобус «Неоплан», следовавший со стороны Ростов-на-Дону в направлении Москвы, врезался в дорожный автомобиль КДМ, который обрабатывал дорожное покрытие песко-соляной смесью.

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По предварительным данным, пострадали четыре человека. Среди них — водитель автобуса. Также за медицинской помощью обратились и трое пассажиров «Неоплана». Как уточнили в правоохранительном ведомстве, детей среди пострадавших нет.

Из-за аварии транспортное движение в сторону Москвы было ограничено. Весь поток транспорта сотрудники дорожной полиции перенаправили через село Комсомольское. В настоящее время на трассе все ограничения сняты.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить точную причину аварии. Также принимаются меры по организации доставки остальных пассажиров к месту назначения.

Добавим, что за прошедшие сутки на дорогах Воронежской области зарегистрировано 248 ДТП, из них в областном центре — 142, на федеральных трассах — 41, в районах области — 65. В результате аварий пять человек погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. Среди основных причин ДТП с тяжелыми последствиями — несоответствие скорости, несоблюдение очередности проезда, выезд на встречную полосу движения.