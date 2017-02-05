Два наркопритона ликвидированы в Калужской области

Калуга, , 12:48 — REGNUM Деятельность двух наркопритонов в городах Калуга и Людиново была пресечена полицейскими. Как сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, о «рассадниках» наркомании в полицию сообщили местные жители.

Как установили стражи порядка, свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотиков предоставляли ранее судимые граждане.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемым в преступлении грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на территории Калужской области было выявлено 985 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 42 килограммов наркотических средств и сильнодействующих веществ. Полицейскими также раскрыто 18 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств.