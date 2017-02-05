Турецкие силовики задержали в Анкаре 60 пособников ИГ
Масштабная антитеррористическая операция прошла утром 5 февраля
Анкара, 5 февраля 2017, 12:15 — REGNUM В столице Турции силы правопорядка задержали 60 человек, которые подозреваются в связях с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что турецкие силовики провели масштабную спецоперацию сразу в нескольких районах Анкары — Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак. В общей сложности были задержаны 60 человек.
Всех их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Большинство из задержанных — иностранцы.
На данный момент все подозреваемые доставлены в управление полиции Анкары.
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