Турецкие силовики задержали в Анкаре 60 пособников ИГ

Анкара, , 12:15 — REGNUM В столице Турции силы правопорядка задержали 60 человек, которые подозреваются в связях с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что турецкие силовики провели масштабную спецоперацию сразу в нескольких районах Анкары — Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак. В общей сложности были задержаны 60 человек.

Всех их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Большинство из задержанных — иностранцы.

На данный момент все подозреваемые доставлены в управление полиции Анкары.