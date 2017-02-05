На юге Волгограда маршрутка врезалась в столб: уточненные данные

Всего в больницу были доставлены пять человек

Волгоград, , 11:03 — REGNUM В Волгограде маршрутное такси попало в дорожно-транспортную переделку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе в регионального ГУ МВД 5 января, инцидент произошел накануне вечером в самом южном — Красноармейском районе областного центра.

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Автобус ГАЗ-322 132 врезался в световую опору на улице Лазоревой. По предварительным данным, водитель маршрутки не учел состояния дорожного покрытия и погодные условия, не справился с управлением и допустил ДТП. В результате автоаварии пострадали пять пассажиров маршрутки. Среди них три человека в возрасте от 20 до 29 лет. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии уточняются.

По данным правоохранительного ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в результате которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная авария произошла вечером 3 декабря 2016 года в том же Красноармейском районе Волгограда. 31-летний водитель маршрутного такси ехал со стороны Кировского района в сторону Водников, но неожиданно съехал на обочину, врезавшись в бетонную опору. Пострадали 6 человек.

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