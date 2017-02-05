Керченская паромная переправа закрыта
Плохие погодные условия
Симферополь, 5 февраля 2017, 08:40 — REGNUM Из-за сильного тумана в районе Керченского пролива приостановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба управления МЧС России по республике Крым.
В сообщении ведомства сказано: «5 февраля работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)».
Напомним, у Крыма пока нет прямой связи с материковой частью России. На полуостров можно попасть либо самолетом, либо через паромную переправу. В настоящий момент идет строительство моста через Керченский пролив, через который будет организовано автомобильное и железнодорожное движение.
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