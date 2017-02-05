Шестиклассника в США избили одноклассники за кепку с лозунгом Трампа

Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Спор учащихся в школьном автобусе о целесообразности постройки стены на границе с Мексикой быстро перерос в потасовку. Особенно пострадал шестиклассник в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Make America Great Again», его обидчики «столкнулись с последствиями», сообщает в воскресенье, 5 февраля, портал KMOV.

«Как родителя меня это очень расстраивает, — заявила мать 12-летнего пострадавшего Кристина Кортина. — Я чувствую, что мой сын показал пример. Это была сложная ситуация, политически заряженная».

Об инциденте стало известно благодаря выложенной в сети видеозаписи с мобильного телефона. В результате завязавшегося между подростками спора о необходимости строительства стены вдоль мексиканской границы, общение довольно быстро перешло на повышенные тона, а затем и вовсе переросло в потасовку. Шестиклассник в кепке с лозунгом 45-го президента США, отстаивал протрамповскую позицию по поднятому вопросу за что и получил несколько ударов от одноклассников.

По словам представителя администрации района происшествия, все участники потасовки известны, они уже столкнулись на «последствиями». Руководство школы прикладывает все усилия для того, чтобы в дальнейшем подобные политические споры между учащимися заканчивались мирно.