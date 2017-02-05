В Подмосковье задержан мужчина с полутора килограммами героина

Большой сверток с веществом белого цвета был обнаружен в ходе личного досмотра подозреваемого

Москва, , 06:09 — REGNUM Полицейские Подмосковья изъяли 500 г героина у ранее судимого жителя Оренбургской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает в воскресенье, 5 февраля, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Задержание состоялось на Московском шоссе в Долгопрудном. Мужчина, подозреваемый в хранении и сбыте одурманивающих веществ, был схвачен оперативниками на улице возле одного из жилых домов. В ходе досмотра у задержанного был обнаружен сверток с веществом белого цвета. Как оказалось, в пакете находился наркотический препарат героин общей массой 500 грамм.

Злоумышленник оказался 35-летним жителей Оренбургской области. Ему предъявлено обвинения по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере».