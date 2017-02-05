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Дикие пчелы сорвали матч между ЮАР и Шри-Ланкой

Происшествия
Борьба с пчелами продолжалась больше часа, всех спас пчеловод-любитель

Йоханнесбург, ЮАР, 5 февраля 2017, 06:03 — REGNUM  Рой из приблизительно 5000 диких пчел сорвал матч по крикету между ЮАР и Шри-Ланкой, который проходил в Йоханнесберге, сообщает ABC News 5 февраля.

Дикие пчелы появились на стадионе в самом начале матча и вызвали панику у игроков и 30 тысяч зрителей. Людям пришлось ложиться на землю, чтобы не стать жертвами опасных насекомых.

Журналисты сообщают, что борьба с пчелами продолжалась больше часа. Все это время сотрудники стадиона пытались прогнать пчел с помощью огнетушителей, однако этот способ не привел к результату.

Ситуацию спас пчеловод-любитель Пьер Хефнер — он появился на поле в защитном костюме и с большой коробкой, в которой лежали медовые соты. После того, как пчелы слетелись на приманку, Хефнер просто вынес коробку за пределы стадиона.

«Когда они (сотрудники стадиона — прим. ИА REGNUM ) достали огнетушители, я понял, что действовать придется мне», — сообщил пчеловод журналистам после того, как спас матч.

После устранения проблемы с пчелами матч был продолжен. Хозяева выиграли со счетом 19−3.

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