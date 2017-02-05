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При столкновении поезда и автобуса в Сербии ранено 24 человек

Происшествия
В месте аварии железнодорожный переезд не был снабжен шлагбаумами

Белград, 5 февраля 2017, 05:47 — REGNUM  Более двух десяткой человек пострадали в западной Сербии, где на железнодорожном переезде в субботу, 4 февраля, товарный поезд въехал в перевозивший пассажиров автобус, сообщает «Российская газета со ссылкой на республиканское Радио и телевидение.

ДТП произошло на железнодорожной ветке Любовия — Белград на переезде в районе Батар-поля. Смертельных случаев зафиксировано не было. 24 человека получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице в Лозницу. Их жизни находятся вне опасности.

На месте аварии работают эксперты. Выясняются все обстоятельства происшествия. Как стало известно, переезд, на котором произошло ДТП, не было снабжен шлагбаумами, о его наличии сигнализировали лишь соответствующие дорожные знаки.

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