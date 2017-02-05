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В Китае из-за сгоревшего автобуса уволили 11 чиновников

Происшествия
Поджигатель Ма Юнпин был казнен в декабре

Иньчуань, Китай, 5 февраля 2017, 05:44 — REGNUM  Власти Китая сообщили об увольнении и наказаниях для 11 должностных лиц города Иньчуань по результатам расследования поджога автобуса, в результате которого погибли 18 человек, передает Reuters 5 февраля.

Должностным лицам, в основном сотрудникам полиции, вменяется «преступная халатность», в результате которой трагедия в принципе стала возможна. Сообщается, что двое из 11 уволенных чиновников, в том числе начальник полиции города, будут подвергнуты уголовному преследованию, остальные признаны виновными в административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, поджог автобуса в Иньчуане был совершен 5 января 2016 года. Виновный в поджоге житель Иньчуаня Ма Юнпин, который бросил в автобус с пассажирами два подожженных пакета с бензином, был казнен в декабре 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае казнён «мститель», сжёгший автобус с людьми

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