Воскресенье, 05 Февраля 2017 года
06:11:38 МСК

Более десяти тысяч канадцев остались без электричества из-за снегопада

Происшествия
Ремонтные работы проводятся крайне медленно из-за плохих условий на дорогах

Ванкувер, Канада, 5 февраля 2017, 05:29 — REGNUM  Из-за обильных снегопадов на западе Канады без электричества остаются не менее десяти тысяч жителей провинции Британская Колумбия. О борьбе со стихией сообщает в субботу, 4 февраля, портал CBC News со ссылкой на пресс-службу компании BC Hydro.

Первоначально источник сообщал о 18 тысяч оставшихся без света пользователей, по последним данным, их число все еще превышает десять тысяч.

Местами в регионе выпало до 50 см снега, в связи с чем в провинции отмечается транспортный коллапс: наблюдаются значительные перебои с движением автобусов и поездов.

Проблемы на дорогах создают дополнительные затруднения ремонтным бригадам, ликвидирующим аварии сетей электроснабжения.

По данным службы окружающей среды Канады, в ближайшее время снег продолжит идти. Кроме того, погода может ухудшиться. Существует вероятность дождя со льдом.

Дорожные службы Ванкувера работают в авральном режиме: снегоуборочные машины чистили дороги всю ночь на субботу, 4 февраля, совершая проходы на трассах каждые несколько часов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
Главное сегодня
NB!
05.02.17
Большинство британцев считают Трампа «мировой угрозой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
05.02.17
Состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
05.02.17
Леонид НерсисянКитайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США?
ПекинКитай Ядерное оружие Политика
NB!
05.02.17
Владимир Добрынин «Десять дней Трампа, которые потрясли Америку»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
04.02.17
Станислав ТарасовСША выводят Иран в эпицентр сложной борьбы
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Президент Молдавии готов предоставить особый статус ПМР, но не может
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.02.17
El Economista: «Россия доставляет гуманитарную помощь в Сирию тоннами»
МадридИспания Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры атаковали Норвегию»
ОслоНорвегия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
04.02.17
«Челси» отомстил «Арсеналу» за прошлое поражение
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.02.17
Алексей Леонков, Дмитрий ЕфимовБлицкриг Порошенко — путь к геноциду
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Станислав СтремидловскийПольские фермеры требуют остановить импорт украинского зерна
ВаршаваПольша Украина и Польша Политика
NB!
04.02.17
Почему министерство обороны отказалось от участка в Севастополе?
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Политика
NB!
04.02.17
Игорь БекшаевПочему сегодня чудеса христианству больше не нужны
МоскваРоссия Вера и современный мир Политика
NB!
04.02.17
«Будапешт ближе к Москве и Вашингтону, чем к Брюсселю»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Депутат Рады: Порошенко 3 года назад обещал закончить войну за две недели
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Министр обороны США: Иран – спонсор терроризма
ТокиоЯпония Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Белый дом США расследует утечки переговоров Трампа с главами других стран
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
04.02.17
Конфликт в Северной Дакоте: Лагерь индейцев приказано снести
БисмаркСША Коренные народы Америки Экономика
NB!
04.02.17
Politico: Трамп все-таки встречался с Тимошенко
ВашингтонСША Украина и США Политика
NB!
04.02.17
Reuters: Трамп не готов отменить ядерную сделку с Ираном
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Юрий БаранчикМосква слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
ВаллеттаМальта Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
ещё главное