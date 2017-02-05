Более десяти тысяч канадцев остались без электричества из-за снегопада
Ванкувер, Канада, 5 февраля 2017, 05:29 — REGNUM Из-за обильных снегопадов на западе Канады без электричества остаются не менее десяти тысяч жителей провинции Британская Колумбия. О борьбе со стихией сообщает в субботу, 4 февраля, портал CBC News со ссылкой на пресс-службу компании BC Hydro.
Первоначально источник сообщал о 18 тысяч оставшихся без света пользователей, по последним данным, их число все еще превышает десять тысяч.
Местами в регионе выпало до 50 см снега, в связи с чем в провинции отмечается транспортный коллапс: наблюдаются значительные перебои с движением автобусов и поездов.
Проблемы на дорогах создают дополнительные затруднения ремонтным бригадам, ликвидирующим аварии сетей электроснабжения.
По данным службы окружающей среды Канады, в ближайшее время снег продолжит идти. Кроме того, погода может ухудшиться. Существует вероятность дождя со льдом.
Дорожные службы Ванкувера работают в авральном режиме: снегоуборочные машины чистили дороги всю ночь на субботу, 4 февраля, совершая проходы на трассах каждые несколько часов.