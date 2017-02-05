Более десяти тысяч канадцев остались без электричества из-за снегопада

Ванкувер, Канада, , 05:29 — REGNUM Из-за обильных снегопадов на западе Канады без электричества остаются не менее десяти тысяч жителей провинции Британская Колумбия. О борьбе со стихией сообщает в субботу, 4 февраля, портал CBC News со ссылкой на пресс-службу компании BC Hydro.

Первоначально источник сообщал о 18 тысяч оставшихся без света пользователей, по последним данным, их число все еще превышает десять тысяч.

Местами в регионе выпало до 50 см снега, в связи с чем в провинции отмечается транспортный коллапс: наблюдаются значительные перебои с движением автобусов и поездов.

Проблемы на дорогах создают дополнительные затруднения ремонтным бригадам, ликвидирующим аварии сетей электроснабжения.

По данным службы окружающей среды Канады, в ближайшее время снег продолжит идти. Кроме того, погода может ухудшиться. Существует вероятность дождя со льдом.

Дорожные службы Ванкувера работают в авральном режиме: снегоуборочные машины чистили дороги всю ночь на субботу, 4 февраля, совершая проходы на трассах каждые несколько часов.