Во Франции неизвестные украли оружие у военных, обедавших в «Макдоналдс»

Париж, , 04:58 — REGNUM Во Франции в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер неизвестные украли оружие у солдат, остановившихся пообедать в «Макдоналдс». Инцидент произошел в четверг, 2 февраля, однако известно об этом стало только сегодня, 5 февраля, передает французский телеканал LCI.

Сообщается, что трое военнослужащих зашли пообедать в ресторан быстрого питания после того, как приняли участие в операции по обеспечению безопасности в Париже. Они оставили свои штурмовые винтовки FAMAS в машине. Однако когда вернулись, то обнаружили, что боковое стекло автомобиля разбито. Пропали две винтовки и патроны.

Тогда мужчины обратились в полицию. Правоохранители начали поиск злоумышленников. Для этого были задействованы десятки стражей порядка и вертолет. Однако похитителей оружия найти пока так и не удалось.

Согласно предварительным данным, злоумышленников было двое. Их поиски продолжаются.

Напомним, что в начале января в Осло в «Макдоналдс» на посетителей заведения напал вооруженный мужчина. Угрожая пистолетом, он заставил сотрудников ресторана открыть сейф и похитил деньги. После этого он скрылся, а его поиски начала полиция.