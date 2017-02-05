Группа туристов пострадала под Лос-Анджелесом: один человек погиб

Лос-Анджелес, США, , 04:23 — REGNUM Группа туристов в Калифорнии пострадала при экстренном спуске по ледяному склону, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения. Инцидент произошел в горах недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает в воскресенье, 5 февраля, The Associated Press со ссылкой на заявления властей.

Трагедия произошла около 11 часов утра субботы, 4 февраля, в горах Сан-Габриэль к северо-востоку от Лос-Анджелеса на высоте около 2100 метров.

Группе туристов удалось связаться с поисково-спасательной командой, которая вскоре обнаружила терпящих бедствие людей. Один участник группы скончался на месте падения, еще одного доставили в больницу в критическом состоянии с травмами черепа и позвоночника. Еще три участника группы получили незначительные повреждения. Все пострадавшие получили сильное переохлаждение.

Пока не ясно, как долго пострадавшие туристы находились на маршруте и куда они направлялись.