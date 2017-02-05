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Во Флориде была изъята партия наркотиков с изображением Дональда Трампа

Происшествия
Партия героина и кокаина была конфискована 27 января

Таллахасси, США, 5 февраля 2017, 03:21 — REGNUM  В американском штате Флорида была изъята партия сильнодействующих наркотиков, стоимость которой на подпольном рынке составляет около $100 тыс. Примечательно, что на упаковке был нарисован портрет президента США Дональда Трампа, пишет агентство Associated Press со ссылкой на генеральную прокуратуру Флориды.

На упаковках наркотиков схематично были изображены также покойный главарь Медельинского наркокартеля Пабло Эскобар и руководитель наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман. Операция по перехвату наркотических веществ проводилась 27 января в округе Эрнандо.

Полиция не смогла сказать точно, для чего на упаковках были нанесены такие изображения. Но генеральный прокурор штата Памела Бонди заявила, что наркоторговцы совершили большую ошибку, нарисовав портрет президента США на свой товар.

«Это крупная ошибка. Теперь мы будем еще беспощаднее очищать улицы наших городов от этой гадости. Поверить своим глазам не могу», — пообещала генпрокурор.

Отмечается, что вес изъятой партии наркотиков составляет 1,5 килограмма. Она была расфасована на 5,5 тыс. упаковок. Большую часть партии удалось обнаружить при проверке на дороге в багажнике автомобиля 46-летнего Келвина Скотта Джонсона. Он находится под стражей в центре предварительного заключения Эрнандо.

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