В результате наводнений в Перу погибли 23 человека

В результате наводнения и оползней в стране разрушено более 15 тысяч домов

Лима, , 02:20 — REGNUM Поступают новые данные по количество погибших в результате наводнений в Перу. Число жертв достигло 23 человек, сообщает в субботу, 4 февраля, пресс-служба министерства обороны страны.

Масштабная спасательная операция развернута в Перу на территориях особо пострадавших от проливных дождей, следствием которых стали наводнения, сели и оползни. Для борьбы со стихией отправлено более полутора тысяч военнослужащих страны. Еще 1800 находятся в состоянии готовности на случай ухудшения обстановки.

По словам министра обороны Перу, страна столкнулась с исключительной чрезвычайной ситуацией. По последним данным, количество погибших составило 23 человека, еще 37 граждан страны получили ранения. Более шести тысяч граждан оказались на улице, общее число пострадавших достигло 72 тысяч человек.

Сообщается также, что в результате наводнений пострадали более 15 тысяч домов, в том числе 994 оказались разрушены полностью, еще 562 — непригодны для проживания. Размыто более 375 километров дороги, из них 46 км разрушено полностью. Около 14 мостов было снесено паводковыми водами, еще 32 мостовых перехода разрушены частично.