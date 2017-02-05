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В Подмосковье погиб катавшийся на тюбинге ребенок

Происшествия
Трагедия произошла в субботу, 4 февраля, у СНТ «Купавна»

Ногинск, Московская область, 4 февраля 2017, 23:23 — REGNUM  Семилетний ребенок скончался в лесном массиве в Ногинском районе Подмосковья, скатившись с горки на «ватрушке» и ударившись головой о дерево. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

Трагедия произошла в субботу, 4 февраля, у СНТ «Купавна».

«Как установлено следствием, малолетний житель г. Железнодорожный получил травмы катаясь на тюбинге и скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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