Грузовой поезд сошел с рельсов в городе Саффолк

В настоящее время на месте аварии работают специальные службы

Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Грузовой поезд, принадлежащий компании Norfolk Southern, сошел с рельсов в американском штате Вирджиния. Об этом, как передает RT, говорится в официальном заявлении властей.

ЧП произошло в субботу, 4 февраля, в центре города Саффолк. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают специальные службы.