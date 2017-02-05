Грузовой поезд сошел с рельсов в городе Саффолк
В настоящее время на месте аварии работают специальные службы
Вашингтон, 4 февраля 2017, 22:52 — REGNUM Грузовой поезд, принадлежащий компании Norfolk Southern, сошел с рельсов в американском штате Вирджиния. Об этом, как передает RT, говорится в официальном заявлении властей.
ЧП произошло в субботу, 4 февраля, в центре города Саффолк. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время на месте аварии работают специальные службы.
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