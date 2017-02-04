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В Югре задержан гендиректор фирмы-подрядчика провластного фонда

Происшествия
У следствия имеются все основания требовать его ареста, сообщают в СКР по ХМАО

Нижневартовск, Югра, 4 февраля 2017, 19:33 — REGNUM  В Нижневартовске (Югра) задержан генеральный директор ООО «Строительно-промышленный комбинат» (СПК). Сегодня, 4 февраля, ему предъявлено обвинение в невыплате заработной платы, неисполнении обязанностей налогового агента, злоупотреблении полномочиями, неисполнении решения суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ХМАО.

Напомним, в октябре 2016 года следственному управлению из средств массовой информации стало известно, что в Нижневартовске на протяжении нескольких месяцев не выплачивается заработная плата более 400 работникам ООО «СПК», перед которыми образовалась задолженность в сумме почти 60 миллионов рублей. По данному факту следственным отделом Нижневартовска в отношении генерального директора ООО «СПК» Эдуарда Лушникова было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что в период с июня 2015 по октябрь 2016 года он не перечислил в бюджет государства налог на доходы физических лиц в сумме, превышающей 48 миллионов рублей.

Кроме этого, следствие считает, что Лушников допустил образование задолженности по оплате страховых взносов на сумму свыше 157 миллионов рублей, в связи с чем управлением Пенсионного фонда РФ принято решение о приостановлении операций по счетам организации. Однако, злоупотребив своими полномочиями, обвиняемый вывел деньги из-под механизма принудительного взыскания и направил их на текущую финансово-хозяйственную деятельность.

Еще, полагают обвинители, обвиняемый уклонился от исполнения решения Арбитражного суда ХМАО от 26 октября 2015 года о выплате в пользу одной из коммерческих организаций долга, в размере свыше 62 миллионов рублей. При этом, возможность для исполнения указанного решения суда у обвиняемого имелась.

В настоящее время все уголовные дела соединены в одном производстве. Сегодня генеральный директор ОАО «СПК» был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение. С учетом того, что он не имеет постоянной регистрации на территории города Нижневартовска, а также учитывая объем предъявленного обвинения, многомиллионную сумму ущерба, причиненного бюджету государства и сумму задолженности по заработной плате, у следствия имеются все основания требовать его ареста, сообщают в СКР по ХМАО.

Отметим, что учредителем фирмы ООО «СПК» является ООО «СПК-Инвестсервис». Один из его совладельцев — депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев. А само ООО «СПК» — главный подрядчик строительного фонда правительства ХМАО «Жилище».

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