Биатлонист Поршнев победил в спринте на юниорском чемпионате Европы
«Бронзовую награду завоевал украинец Антон Дудченко, стрелявший без промахов»
Нове-Место, Чехия, 4 февраля 2017, 19:29 — REGNUM Российский биатлонист Никита Поршнев занял первое место в спринтерской гонке на юниорском первенстве Европы, который проходит в Чехии. Об этом сообщается в субботу, 4 февраля, на официальном сайте Союза биатлонистов России.
«Поршнев с одним промахом одержал победу в спринте, на 1,4 секунды опередив австрийца Себастьяна Триксля, — говорится в сообщении. — Бронзовую награду завоевал украинец Антон Дудченко, стрелявший без промахов».
Первенство Европы. Юниоры. Нове-Место (Чехия). Спринт, 10 км.
1. Никита Поршнев (Россия) — 27.26,8 (1)
2. Себастьян Триксль (Австрия) +1,4 (1)
3. Антон Дудченко (Украина) +7,5 (0).
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