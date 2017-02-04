Хулиганы подожгли женщине волосы в вагоне метро в Петербурге

Санкт-Петербург, , 19:12 — REGNUM Сотрудники полиции проводят проверку по факту получения женщиной ожогов в петербургском метрополитене на станции «Чернышевская», сообщили 4 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По данным СМИ, хулиганы подожгли женщине волосы зажигалкой прямо в вагоне метро.

«В результате происшествия, пострадавшая была госпитализирована в медучреждение в удовлетворительном состоянии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении регионального Главка полиции, однако подробности случившегося не приводятся.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 3 февраля около 20:30 с 35-летней жительницей пригородного поселка Мурино. После получения ожогов женщину вынесли из вагона на станции «Чернышевская».

Пострадавшая госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с ожогами спины и ингаляционным отравлением, в удовлетворительном состоянии.