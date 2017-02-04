Поезд столкнулся с микроавтобусом в Уфе

Авария произошла в субботу, 4 февраля, на железнодорожном переезде в пригородном поселке Нагаево

Уфа, , 18:50 — REGNUM Под Уфой произошло ДТП с участием микроавтобуса и поезда. Об этом сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии Максим Родионов.

Авария произошла в субботу, 4 февраля, на железнодорожном переезде в пригородном поселке Нагаево. В результате ДТП пострадали 2 человека.

«Предположительно, микроавтобус на железнодорожном переезде пытался проехать перед приближающим поездом, но получил касательный удар», — рассказал Родионов.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.