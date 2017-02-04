Поезд столкнулся с микроавтобусом в Уфе
Авария произошла в субботу, 4 февраля, на железнодорожном переезде в пригородном поселке Нагаево
Уфа, 4 февраля 2017, 18:50 — REGNUM Под Уфой произошло ДТП с участием микроавтобуса и поезда. Об этом сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии Максим Родионов.
Авария произошла в субботу, 4 февраля, на железнодорожном переезде в пригородном поселке Нагаево. В результате ДТП пострадали 2 человека.
«Предположительно, микроавтобус на железнодорожном переезде пытался проехать перед приближающим поездом, но получил касательный удар», — рассказал Родионов.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
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