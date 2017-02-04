Двое детей и их отец погибли на пожаре в Тамбовской области

Тамбов, , 18:22 — REGNUM Двое маленьких детей и их отец погибли в результате пожара в жилом доме в селе Кулябовка Мучкапского района Тамбовской области днем 4 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:35, в 13:25 огонь был потушен. Как сообщили в следственном управлении, в результате пожара погибли двое детей, 2011 и 2013 года рождения, а также их 57-летний отец. Спастись из огня удалось матери детей и четырехлетнему ребенку — они сейчас в больнице.

По факту пожара Уваровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области начата доследственная проверка.