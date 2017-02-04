Энергоснабжение Горловки прервано из-за диверсии под Луганском

В апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война

Луганск, , 18:12 — REGNUM Из-за подрыва украинскими диверсантами линий электропередачи под Луганском полностью прервано энергоснабжение Горловки. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики (ДНР).

«В районе Светлодарска, на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории, украинские террористы в 14:30 подорвали ЛЭП, в результате чего без света оставили всю Горловку», — сообщил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против жителей региона армию и карательные батальоны.

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