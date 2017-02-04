Снег упал с крыши на коляску с ребенком в Москве

Москва, , 17:36 — REGNUM По факту падения снега с крыши жилого дома на коляску с малолетним ребёнком в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

ЧП произошло в субботу, 4 февраля, на улице Палехская.

«На коляску с 2-х месячным мальчиком гуляющим с родителями, упал снег, — говорится в сообщении. — В результате чего ребенок доставлен в медучреждение города, где проходит обследование и получает необходимую медицинскую помощь».

В настоящее время следователи выясняют подробности данного происшествия.